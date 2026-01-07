USA doppio sequestro di petroliere | fermata nave russa nell'Atlantico e venezuelana nei Caraibi

Gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere, una con bandiera russa nell’Atlantico e una venezuelana nei Caraibi, in operazioni legate a traffici di petrolio sanzionato. Questi interventi rappresentano un passo nella gestione delle tensioni geopolitiche e delle misure di controllo sul commercio energetico internazionale. La vicenda evidenzia l’attuale attenzione globale alle norme sul traffico di risorse strategiche e alle politiche di sanzioni internazionali.

Militari Usa tentano il sequestro di una petroliera russa nell'Atlantico. Ci sono mezzi navali di Mosca nelle vicinanze - Washington insegue da più di due settimane la "Marinera", che originariamente si chiamava "Bella 1", dopo il blocco contro le ... huffingtonpost.it

Petroliere sequestrate dagli Usa: la stretta sul greggio venezuelano colpisce indirettamente anche Mosca - Gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere accusate di violare il regime di sanzioni internazionali contro il Venezuela, in una serie di operazioni navali che segnano un’ulteriore escalation nel ... globalist.it

