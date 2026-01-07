Usa | ‘controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito’

Il segretario Usa all’Energia, Chris Wright, ha dichiarato che gli Stati Uniti controlleranno le vendite di petrolio venezuelano a tempo indefinito. Questa decisione arriva dopo l’accordo tra i leader ad interim del Venezuela e gli Stati Uniti, che prevedeva la gestione di 30-50 milioni di barili di greggio. La misura rappresenta un impegno continuo nel monitorare e regolamentare le esportazioni di petrolio venezuelano senza una scadenza stabilita.

Usa, controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito - Il segretario Usa all'Energia, Chris Wright, ha annunciato che Washington controllerà le vendite di ... notizie.tiscali.it

Petrolio venezuelano, linea dura degli Usa di Trump: sequestrata una petroliera russa - Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa accusata di aver violato il blocco sul greggio venezuelano, confermando la linea dura di Trump sulla Dottrina Monroe. panorama.it

Usa: “Controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito”. Rubio sulla Groenlandia: “Incontrerò presto i leader danesi” x.com

URGENTISSIMO TORRE DEL GRECO Questa cagnetta di piccola taglia è stata trovata in una campagna di Via Viuli da una signora che l'ha vista bagnata fradicia e l'ha portata a casa per asciugarla. Ora la tiene in garage e domani controlleremo se ha chip. I - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.