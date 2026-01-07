Usa | ‘controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito’

Il segretario Usa all’Energia, Chris Wright, ha dichiarato che gli Stati Uniti controlleranno le vendite di petrolio venezuelano a tempo indefinito. Questa decisione arriva dopo l’accordo tra i leader ad interim del Venezuela e gli Stati Uniti, che prevedeva la gestione di 30-50 milioni di barili di greggio. La misura rappresenta un impegno continuo nel monitorare e regolamentare le esportazioni di petrolio venezuelano senza una scadenza stabilita.

WASHINGTON, 07 GEN – Il segretario Usa all’Energia, Chris Wright, ha annunciato che Washington controllerà le vendite di petrolio venezuelano “a tempo indefinito”, un giorno dopo che Donald Trump ha riferito che i leader ad interim del Venezuela hanno accettato una commercializzazione del greggio gestita dagli Stati Uniti per 30-50 milioni di barili. “Ci occuperemo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

