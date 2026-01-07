Usa | ‘controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito’
Il segretario Usa all’Energia, Chris Wright, ha dichiarato che gli Stati Uniti controlleranno le vendite di petrolio venezuelano a tempo indefinito. Questa decisione arriva dopo l’accordo tra i leader ad interim del Venezuela e gli Stati Uniti, che prevedeva la gestione di 30-50 milioni di barili di greggio. La misura rappresenta un impegno continuo nel monitorare e regolamentare le esportazioni di petrolio venezuelano senza una scadenza stabilita.
WASHINGTON, 07 GEN – Il segretario Usa all’Energia, Chris Wright, ha annunciato che Washington controllerà le vendite di petrolio venezuelano “a tempo indefinito”, un giorno dopo che Donald Trump ha riferito che i leader ad interim del Venezuela hanno accettato una commercializzazione del greggio gestita dagli Stati Uniti per 30-50 milioni di barili. “Ci occuperemo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Gli Usa sequestrano petroliera russa: "È sotto la nostra custodia". Ira di Mosca | "Controllo sul petrolio del Venezuela a tempo indefinito"
Leggi anche: Petrolio venezuelano, linea dura degli Usa di Trump: sequestrata una petroliera russa
Venezuela, petrolio sotto controllo Usa: Casa Bianca conferma accordi strategici ed operazioni militari - WASHINGTON DC – La Casa Bianca ha confermato oggi la gestione diretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano, durante una conferenza stampa tenuta dalla portavoce Karoline Leavitt. italynews.it
Usa, controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito - Il segretario Usa all'Energia, Chris Wright, ha annunciato che Washington controllerà le vendite di ... notizie.tiscali.it
Petrolio venezuelano, linea dura degli Usa di Trump: sequestrata una petroliera russa - Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa accusata di aver violato il blocco sul greggio venezuelano, confermando la linea dura di Trump sulla Dottrina Monroe. panorama.it
Usa: “Controlleremo il petrolio venezuelano a tempo indefinito”. Rubio sulla Groenlandia: “Incontrerò presto i leader danesi” x.com
URGENTISSIMO TORRE DEL GRECO Questa cagnetta di piccola taglia è stata trovata in una campagna di Via Viuli da una signora che l'ha vista bagnata fradicia e l'ha portata a casa per asciugarla. Ora la tiene in garage e domani controlleremo se ha chip. I - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.