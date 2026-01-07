Usa agenti dell’immigrazione uccidono una donna a Minneapolis | le hanno sparato mentre tentava di fuggire

Un'operazione dell'ICE a Minneapolis ha portato alla morte di una donna, colpita mentre cercava di sfuggire ai controlli. L'incidente si è verificato durante una vasta operazione contro l'immigrazione, suscitando attenzione e preoccupazione sulla gestione delle procedure di controllo e sui diritti delle persone coinvolte.

Una donna è stata uccisa dagli agenti dell'Immigrazione americana ( Ice ) a Minneapolis, durante operazioni di controllo nell'ambito di una massiccia operazione anti-migranti. Secondo quanto si apprende, la vittima ha tentato di fuggire con la propria auto dalle forze dell'ordine impegnate nei controlli nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale della città del Minnesota. Questo ha provocato la sparatoria che ha attirato una grande folla di manifestanti e nella quale è stata uccisa la donna, a circa un chilometro dal luogo dove venne ammazzato George Floyd durante l'arresto. Sono ancora pochi i dettagli relativi alla sparatoria di mercoledì.

Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna durante un’operazione anti-migranti - La donna ha tentato di speronare le forze dell'ordine nel quartiere Powerhorn. ilfattoquotidiano.it

