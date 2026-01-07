Usa agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna durante un’operazione anti-migranti

Durante un’operazione anti-migranti a Minneapolis, agenti dell’Immigrazione (ICE) hanno sparato e ucciso una donna. L’intervento rientrava in una vasta operazione volta al controllo e alla deportazione di migranti irregolari. L’accaduto solleva interrogativi sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine e sui diritti delle persone coinvolte. La vicenda è al centro del dibattito pubblico e delle indagini in corso.

Una donna è stata uccisa dagli agenti dell'Immigrazione americana ( Ice ) a Minneapolis, durante operazioni di controllo nell'ambito di una massiccia operazione anti-migranti. Secondo quanto si apprende, la vittima ha tentato di speronare con la propria auto le forze dell'ordine impegnate nei controlli nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale della città del Minnesota. Questo ha provocato la sparatoria che ha attirato una grande folla di manifestanti e nella quale è stata uccisa la donna, a circa un chilometro dal luogo dove venne ammazzato George Floyd durante l'arresto. Sono ancora pochi i dettagli relativi alla sparatoria di mercoledì.

