Usa agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna che tentava di fuggire in auto

Una donna è stata uccisa a Minneapolis durante un'operazione dell’Ice, l'agenzia dell’immigrazione americana, mirata a controlli anti-migranti. Secondo le fonti, gli agenti avrebbero aperto il fuoco mentre la donna tentava di fuggire con la propria auto. L’incidente ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione delle operazioni di controllo e sui rischi connessi.

Una donna è stata uccisa dagli agenti dell’Immigrazione americana ( Ice ) a Minneapolis, durante operazioni di controllo nell’ambito di una massiccia operazione anti-migranti. Secondo quanto si apprende, la vittima ha tentato di fuggire con la propria auto dalle forze dell’ordine impegnate nei controlli nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale della città del Minnesota. Questo ha provocato la sparatoria che ha attirato una grande folla di manifestanti e nella quale è stata uccisa la donna, a circa un chilometro dal luogo dove venne ammazzato George Floyd durante l’arresto. Sono ancora pochi i dettagli relativi alla sparatoria di mercoledì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna che tentava di fuggire in auto Leggi anche: Usa, agenti dell’immigrazione sparano e uccidono una donna durante un’operazione anti-migranti Leggi anche: Ieri in Campania: in scooter sparano e uccidono 18enne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Usa, agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis durante un'azione anti-migranti - Uccisa una 37enne moglie di un leader di un movimento a difesa dei migranti. corriere.it

