Spesso, durante situazioni di frustrazione, le parole dure sembrano offrire un sollievo immediato. Uno studio recente suggerisce che esprimere rabbia attraverso imprechi potrebbe avere effetti benefici sul benessere emotivo. In questo articolo, analizzeremo i risultati delle ricerche e le possibili implicazioni di questa comune reazione.

Diciamolo. Ci sono momenti in cui la classica parolaccia che non vorremmo mai uscisse dalla nostra bocca diventa una sorta di trattamento “antistress”. Ci permette di liberarci, di superare l’impasse. Così, una volta che ci siamo scaricati, possiamo ricominciare ad impegnarci. Ma cosa c’è dietro questo sorta di rituale liberatorio? Ora la scienza lo spiega. E ci dice che imprecare fa bene. Davvero. la classica parolaccia diventa quindi un momento di sollievo per la psiche, che si riflette anche sul benessere fisico e ci dà forza. Come e perché lo dice una ricerca apparsa su American Psychologist, coordinata da Richard Stephens, della Keele University nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Urli di rabbia e imprechi quando fai fatica? Potrebbe aiutarti: lo studio che lo prova

