Un uomo di nazionalità tunisina è stato fermato in relazione alla morte di Hassan Matrid, un cittadino egiziano il cui corpo è stato trovato abbandonato in strada nella mattina del 5 gennaio. La polizia sta approfondendo le circostanze dell’accaduto e le responsabilità, per fare chiarezza su questo episodio di cronaca.

L'uomo saarebbe responsabile della morte di Hassan Matrid, l'egiziano il cui cadavere è stato trovato la mattina del 5 gennaio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Uomo ucciso e abbandonato in strada, fermato tunisino

