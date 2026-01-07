Uomo ucciso e abbandonato in strada fermato tunisino
Un uomo di nazionalità tunisina è stato fermato in relazione alla morte di Hassan Matrid, un cittadino egiziano il cui corpo è stato trovato abbandonato in strada nella mattina del 5 gennaio. La polizia sta approfondendo le circostanze dell’accaduto e le responsabilità, per fare chiarezza su questo episodio di cronaca.
L'uomo saarebbe responsabile della morte di Hassan Matrid, l'egiziano il cui cadavere è stato trovato la mattina del 5 gennaio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Viene ucciso a 43 anni e poi abbandonato in strada, fermato un uomo: "L'ha scaricato dal suo furgone"
Leggi anche: Imprenditore ucciso a coltellate in strada a Collegno, fermato un uomo: avrebbe confessato
Chi era Hassan Matrid, l'uomo ucciso e abbandonato in strada con ferite alla testa nella Bergamasca; Sordio, 49enne investito e ucciso in una stradina a senso unico da un Suv dopo una lite: arrestato il conducente, era fuggito; Stelian, il senzatetto morto da solo e di freddo la notte di Natale; Un colpo alla tempia e il corpo abbandonato nei campi: il giallo del giovane ucciso nel Veneziano.
Chi era Hassan Matrid, l’uomo ucciso e abbandonato in strada con ferite alla testa nella Bergamasca - Dawli Ahmed Matrid è l'uomo di 43 anni trovato morto ieri mattina ai margini della strada provinciale che porta a Taleggio (Bergamo) ... fanpage.it
Viene ucciso a 43 anni e poi abbandonato in strada, fermato un uomo: "L'ha scaricato dal suo furgone" - È ritenuto il responsabile della morte di Hassan Matrid, egiziano di 43 anni trovato la mattina del 5 gennaio sulla strada provinciale che porta a Taleggio (Bergamo) ... today.it
Ucciso e abbandonato in strada, fermato un sospettato - Un 53enne tunisino è stato fermato su disposizione del pm di Bergamo perché ritenuto responsabile della morte di Hassan Matrid, l'egiziano di 43 anni il cui cadavere è stato trovato la mattina del 5 ... rainews.it
È stato fermato a Desenzano del Garda l’uomo accusato di aver ucciso Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato a Bologna. “Non so per quale motivo sono ricercato”, ha detto agli agenti. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com facebook
Caccia all'uomo che ha ucciso a coltellate, a #Bologna, un #capotreno vicino al parcheggio della stazione. Si tratterebbe di un trentaseienne di origini croate ripreso dalle telecamere. Al #Tg2Rai ore 13,00 #6gennaio x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.