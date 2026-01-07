Uomini e donne scoppia la lite tra Tina e il corteggiatore | Maria costretta ad intervenire

Il 2026 di Uomini e Donne si apre nel segno della tensione. Altro che ripartenza soft dopo le feste: la prima puntata dell'anno ha subito acceso lo studio con uno scontro durissimo nato dal triangolo tra Cristiana Anania, Federico Cotugno ed Ernesto. Una dinamica esplosa in pochi minuti e degenerata in uno dei confronti più accesi di questa stagione, con Tina Cipollari protagonista assoluta. Tutto parte dalle esterne in cui Cristiana bacia Federico. Una scelta che manda Ernesto su tutte le furie, al punto da alzarsi e lasciare lo studio.

