Uno scoiattolo posa in primo piano nella foto di matrimonio di due novelli sposi | lo scatto diventa virale

Uno scatto naturale e spontaneo ha catturato l’attenzione online: uno scoiattolo si trova in primo piano durante il matrimonio di una coppia canadese, con le montagne innevate sullo sfondo e gli sposi che si scambiano un momento intimo. La fotografia, realizzata dai fotografi Marcin e Dorota della Bdfk Photography, ha conquistato il pubblico per la sua semplicità e autenticità, diventando rapidamente virale sui social media.

Le montagne innevate, gli occhi dolci dei due innamorati e lo scoiattolo in primo piano. I fotografi Marcin e Dorota della Bdfk Photography hanno condiviso sui social l’insolita foto scattata nel giorno del matrimonio di una coppia canadese. In posa con le braccia aperte davanti ai novelli sposi, il photobombing dell’animale è andato virale. Come racconta People, l’immagine è stata immortalata alcuni anni fa in cima al Sulphur Skyline Trail del Jasper National Park in Alberta, in Canada. I fotografi hanno raccontato che la posizione degli sposi è stata “pianificata con attenzione e ci sono voluti circa 15 minuti per scattarla “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uno scoiattolo posa in primo piano nella foto di matrimonio di due novelli sposi: lo scatto diventa virale Leggi anche: In Canada uno scoiattolo si intromette in primo piano nella foto di matrimonio di due novelli sposi: lo scatto diventa virale Leggi anche: L’incredibile scatto del paracadutista sul Sole: come è stata fatta la foto virale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Uno scoiattolo posa in primo piano nella foto di matrimonio di due novelli sposi: lo scatto diventa virale - I fotografi Marcin e Dorota della Bdfk Photography hanno condiviso sui social l’insolita foto scattata nel ... ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina 2026: avanzamento lavori cabinovia Apollonio-Socrepes Terminata ieri la posa del pilone sotto la strada in località Mortisa. Oggi si inizia la posa della puleggia nella stazione a monte. Articolo e foto gallery nel sito: https://vocidicortina.it/a5119- - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.