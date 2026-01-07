Università | test Medicina Consulcesi | La graduatoria sarà falsata

La recente modifica del sistema di accesso ai corsi di Medicina, introdotta con il semestre filtro, ha sollevato preoccupazioni sulla sua efficacia. Secondo Consulcesi, solo il 10% degli studenti ha superato gli esami fondamentali di Chimica, Fisica e Biologia, rischiando di falsare la graduatoria ufficiale. Questa situazione evidenzia le criticità di un metodo che potrebbe compromettere l’equità e la trasparenza delle selezioni universitarie.

(Adnkronos) – Doveva superare il numero chiuso e ampliare l’accesso a Medicina. "Il nuovo sistema basato sul semestre filtro ha invece generato un paradosso evidente: solo il 10% degli studenti è riuscito a superare tutti e 3 gli esami di Chimica, Fisica e Biologia, con il rischio concreto della pubblicazione, domani 8 gennaio, di una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Test di Medicina: ipotesi tutti in graduatoria Leggi anche: Test di medicina, il Mur corre ai ripari. Tutti gli studenti in graduatoria La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Università: test Medicina, Consulcesi: “La graduatoria sarà falsata” - "Il nuovo sistema basato sul semestre filtro ha invece generato un ... tuobenessere.it

"PRONTI I RICORSI" Test Medicina, C&P: “Graduatoria a rischio contenzioso. Pronti i ricorsi” - Secondo quanto riferisce Consulcesi & Partners, solo una quota limitata di studenti sarebbe riuscita a superare tutti e tre gli esami di Chimica, Fisica e Biologia, circostanza che – a loro avviso – ... statoquotidiano.it

Test medicina. Consulcesi: “Caos codici e irregolarità. Rischio prove nulle in 2 università su 3” - Secondo quanto riporta Consulcesi, sarebbero ben 23 atenei su 37 ad essere implicati in illeciti e anomalie e non mancano alcune prove svolte dagli studenti di Professioni Sanitarie e di Medicina in ... quotidianosanita.it

I #test di ammissione all’università non sono perfetti, ma tutte le università del mondo continuano a usarli, perché selezionare è difficile e necessario. Certo, servono più medici. L’errore grave però non è stato il test in sé, ma la scelta di non migliorare quello di - facebook.com facebook

