Università quasi mille senza crediti I dati del semestre filtro | solo 230 candidati hanno passato tre prove

All’Università di Pisa, su 1.742 candidati al test di Medicina, soltanto 230 hanno superato tutte e tre le prove del nuovo screening. I dati del semestre evidenziano un numero elevato di studenti senza crediti e un livello di selezione più rigoroso rispetto al passato, riflettendo le sfide e le dinamiche attuali del settore universitario.

Pisa, 7 gennaio 2026 – All’ Università di Pisa su un totale di 1742 candidati solo 230 hanno superato tutte e tre le prove del nuovo test di Medicina. I risultati sono stati molto al di sotto delle aspettative infatti, 255 studenti hanno superato due prove e 260 una sola. Ma il dato più preoccupante è quello dei bocciati in tutte le materie che sono 997. L’attesa per la pubblicazione della graduatoria finale è ormai alle porte: domani gli studenti sapranno se sono stati ammessi e potranno procedere con l’immatricolazione. Per tutti gli altri corsi di studio le immatricolazioni sono aperte e la scadenza è prorogata al 6 marzo 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

