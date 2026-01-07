United Cup 2026 la Polonia travolge l’Olanda e chiude a punteggio pieno il girone F

Nella fase iniziale della United Cup 2026, la Polonia ha ottenuto una vittoria netta contro l’Olanda, chiudendo il girone F a punteggio pieno. Con questo risultato, la squadra polacca si è qualificata ai quarti di finale, confermando un buon andamento nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0, evidenziando la solidità e l’efficacia della formazione polacca in questa fase della competizione.

Nel tie di chiusura della prima fase della United Cup la Polonia travolge l'Olanda 3-0, chiude il girone F a punteggio pieno e guadagna il pass per i quarti di finale. Nell'incontro in programma venerdì alla Ken Rosewall Arena la formazione finalista della scorsa edizione sfiderà l'Australia, vincitrice del girone D. Nel singolare maschile Hubert Hurkacz regola Tallon Griekspoor 6-3 7-6(4) in un'ora e ventiquattro minuti. Il polacco risolve un parziale inaugurale sviluppatosi sui binari del sostanziale equilibrio grazie al break operato nell'ottavo gioco per il 5-3 e nel game successivo trasforma il primo set point per il 6-3.

