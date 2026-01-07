United Cup 2026 il doppio misto fa volare la Svizzera in semifinale | sconfitta l’Argentina

La Svizzera si è qualificata per le semifinali della United Cup 2026 a Perth, Australia, grazie alla vittoria nel doppio misto. Belinda Bencic e Jakub Paul hanno ottenuto il punto decisivo nei quarti di finale contro l’Argentina, confermando la buona forma della squadra elvetica in questa fase del torneo.

Serata da incorniciare a Perth, in Australia, per la Svizzera. Belinda Bencic e Jakub Paul hanno firmato il punto decisivo nei quarti di finale della United Cup 2026 contro l'Argentina, regalando agli elvetici l'accesso alle semifinali. Dopo aver sorpreso tutti nel Gruppo C – Italia compresa – la selezione rossocrociata ha confermato il proprio valore anche contro i sudamericani, piegandone la resistenza nel doppio misto. Nulla da fare per Maria Lourdes Carle e Guido Andreozzi, sconfitti con un netto 6-3, 6-3. Sotto pressione, Bencic e Paul hanno saputo esprimere il massimo del loro potenziale, centrando la terza vittoria su tre nei doppi misti disputati in questa edizione del torneo.

