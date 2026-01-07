United Cup 2026 gli Stati Uniti piegano la Grecia al doppio misto ed approdano in semifinale

Alla RAC Arena di Perth, la United Cup 2026 entra nella fase a eliminazione diretta. Nei quarti di finale, gli Stati Uniti, vincitori del Gruppo A, hanno superato la Grecia, prima del Gruppo E, con un risultato di 2-1. La vittoria è arrivata al match tiebreak del doppio misto decisivo. Ora, gli americani si preparano a sfidare la vincente tra Australia e Polonia in semifinale.

Alla RAC Arena di Perth, in Australia, inizia la seconda fase ad eliminazione diretta della United Cup 2026 di tennis: nel primo tie dei quarti di finale gli Stati Uniti, vincitori del Gruppo A, piegano la Grecia, prima nel Gruppo E, per 2-1, imponendosi al match tiebreak del doppio misto decisivo, ed approdano in semifinale, dove affronteranno chi la spunterà nel tie tra Australia e Polonia. Nel singolare femminile Coco Gauff regola Maria Sakkari con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e 25 minuti e porta in vantaggio gli Stati Uniti. Nel primo set Gauff parte forte, vola rapidamente sul 5-0, poi permette all’ellenica di accorciare fino al 3-5, ma infine riesce a chiudere sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Cup 2026, gli Stati Uniti piegano la Grecia al doppio misto ed approdano in semifinale Leggi anche: United Cup 2026: Bencic e l’eterno Wawrinka gli avversari dell’Italia all’esordio. Giocheranno anche il doppio misto? Leggi anche: United Cup 2026, rimonta vincente per gli Stati Uniti contro l’Argentina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. United Cup su SuperTennis: risultati e programma; Tennis, United Cup, Cobolli si arrende al francese Rinderknech: Italia eliminata - Italia eliminata dalla United Cup; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli; United Cup: la Svizzera batte l'Italia 2-1. United Cup, il ko di Cobolli contro Rinderknech condanna l'Italia - L' Italia è stata eliminata dalla United Cup di tennis, primo appuntamento ufficiale della stagione 2026, in corso in Australia. tuttosport.com

United Cup: guida completa al primo torneo del 2026 - Dal 2 all’11 gennaio sfide al meglio dei tre incontri, 18 squadre, sei gironi, due città. ubitennis.com

Tennis, Cobolli sconfitto: Italia fuori dalla United Cup. Cocciaretto vola agli ottavi nel WTA 250 in Nuova Zelanda - L’Italia è eliminata dalla United Cup 2026 di tennis a Perth: la Francia, già fuori dai giochi per il passaggio del turno nel Girone C, condanna gli ... ecovicentino.it

L'Italia può ancora volare ai quarti di United Cup! I risultati di oggi a Perth mantengono aperta la possibilità del ripescaggio per gli Azzurri: Svizzera, Stati Uniti e Grecia hanno vinto i rispettivi gironi nella capitale della Western Australia ma l'Italia può ancora x.com

United Cup, incognita Fritz per gli Stati Uniti: possibile forfait in vista - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.