United Cup 2026 | Belgio contro Cechia per la semifinale a Sydney

L’United Cup 2026 prosegue con il match tra Belgio e Cechia, valevole per la semifinale a Sydney. Con l’avvicinarsi della fase conclusiva dei quarti di finale, le due nazionali si sfidano in una partita decisiva per l’accesso alla finale del torneo. La competizione, che riunisce le migliori nazionali di tennis, si svolge in Australia, offrendo un momento importante di confronto tra le squadre europee.

Si va a superare la metà dei quarti di finale in United Cup, e saranno Belgio e Cechia a trovarsi di fronte in quel di Sydney. Due squadre, queste, arrivate forse non del tutto secondo i piani al terzultimo atto, ma certamente con le carte in regola per dar vita a un tipo di confronto equilibrato. Innanzitutto il discorso del singolare femminile, con il primo confronto in carriera tra Elise Mertens e Barbora Krejcikova. In pratica è il confronto tra una giocatrice conosciuta per la grandissima costanza nel corso degli anni (per rendere l’idea, non esce dalle top 50 dagli ultimi giorni di luglio del 2017) e una che ha tantissimi alti e bassi, a volte anche nel corso dello stesso torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

