Un’altra spaccata | colpo alla pizzeria Duomo

Da ilrestodelcarlino.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, si è verificato un altro furto presso la pizzeria Duomo di Castelfranco, con una spaccata che si aggiunge agli episodi avvenuti la settimana precedente. Si tratta di un episodio che si inserisce in un quadro di recenti tentativi di furto nella zona, evidenziando la necessità di ulteriori interventi di sicurezza. Le autorità sono stati informate e stanno conducendo le indagini.

Altro furto con spaccata a Castelfranco, dopo quelli che sono stati messi a segno la scorsa settimana. A essere preso di mira, ancora una volta, è stato un esercizio commerciale, in particolare la Pizzeria Duomo di via Palmiro Togliatti 49. A raccontare come si sono svolti i fatti è stato il titolare, Giovanni Russo, che ha spiegato: "Tutto è avvenuto nel giro di un solo minuto, dalle 23,43 alle 23,44, ma il danno complessivo si aggira sui cinquemila euro. Come ho potuto verificare anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza della vicina tabaccheria, i malviventi erano in due, entrambi incappucciati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un8217altra spaccata colpo alla pizzeria duomo

© Ilrestodelcarlino.it - Un’altra spaccata: colpo alla pizzeria Duomo

Leggi anche: Spaccata alla pizzeria Napoli Centrale: è la seconda in tre giorni in via San Fermo

Leggi anche: Un'altra spaccata alla gioielleria Pedrosi di Santarcangelo. Il video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

un8217altra spaccata colpo pizzeriaSpaccata alla Pizzeria Napoli Centrale, la disperazione della titolare: «Rubati 5mila euro e molti danni». È il secondo furto nel centro storico in pochi giorni - A distanza di tre giorni dal colpo all’Ottica Max, nella notte tra sabato e domenica un ladro ha preso di mira la pizzeria ... ilgazzettino.it

Padova, spaccata alla pizzeria Napoli Centrale: è il secondo colpo in pochi giorni in via San Fermo - E a distanza di pochi, pochissimi metri dall'altra: nuova spaccata in via San Fermo, in pieno centro storico a Padova. corrieredelveneto.corriere.it

Due furti con spaccata a Chiaia oggi, ladri in fuga con il bottino. Terzo colpo tentato alla pizzeria Salvo - Due furti con spaccata, ai danni di due esercizi commerciali, sono stati perpetrati oggi a Chiaia, quartiere nel cuore di Napoli; un terzo colpo è stato tentato alla pizzeria Salvo, senza successo. fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.