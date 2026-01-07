Un’altra spaccata | colpo alla pizzeria Duomo
Nella notte, si è verificato un altro furto presso la pizzeria Duomo di Castelfranco, con una spaccata che si aggiunge agli episodi avvenuti la settimana precedente. Si tratta di un episodio che si inserisce in un quadro di recenti tentativi di furto nella zona, evidenziando la necessità di ulteriori interventi di sicurezza. Le autorità sono stati informate e stanno conducendo le indagini.
Altro furto con spaccata a Castelfranco, dopo quelli che sono stati messi a segno la scorsa settimana. A essere preso di mira, ancora una volta, è stato un esercizio commerciale, in particolare la Pizzeria Duomo di via Palmiro Togliatti 49. A raccontare come si sono svolti i fatti è stato il titolare, Giovanni Russo, che ha spiegato: "Tutto è avvenuto nel giro di un solo minuto, dalle 23,43 alle 23,44, ma il danno complessivo si aggira sui cinquemila euro. Come ho potuto verificare anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza della vicina tabaccheria, i malviventi erano in due, entrambi incappucciati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Spaccata alla pizzeria Napoli Centrale: è la seconda in tre giorni in via San Fermo
Leggi anche: Un'altra spaccata alla gioielleria Pedrosi di Santarcangelo. Il video
Spaccata alla Pizzeria Napoli Centrale, la disperazione della titolare: «Rubati 5mila euro e molti danni». È il secondo furto nel centro storico in pochi giorni - A distanza di tre giorni dal colpo all’Ottica Max, nella notte tra sabato e domenica un ladro ha preso di mira la pizzeria ... ilgazzettino.it
Padova, spaccata alla pizzeria Napoli Centrale: è il secondo colpo in pochi giorni in via San Fermo - E a distanza di pochi, pochissimi metri dall'altra: nuova spaccata in via San Fermo, in pieno centro storico a Padova. corrieredelveneto.corriere.it
Due furti con spaccata a Chiaia oggi, ladri in fuga con il bottino. Terzo colpo tentato alla pizzeria Salvo - Due furti con spaccata, ai danni di due esercizi commerciali, sono stati perpetrati oggi a Chiaia, quartiere nel cuore di Napoli; un terzo colpo è stato tentato alla pizzeria Salvo, senza successo. fanpage.it
Rafa Leão, gol in scivolata e partita spaccata. Rientra dopo l’infortunio, segna il gol decisivo e trascina il Milan a Cagliari. “Nell’intervallo il mister ci ha detto di spaccare la partita. Siamo rientrati con un’altra mentalità” 7° gol stagionale 6 in camp x.com
Una spaccata, l'altra notte, ai danni di una nota pasticceria perugina in zona Fontivegge, più precisamente ubicata in via Mario Angeloni. I malviventi dopo essere entrati all'interno dell'esercizio hanno rubato numerose bottiglie di valore ma uno di loro si dovre - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.