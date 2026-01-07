Nella notte, si è verificato un altro furto presso la pizzeria Duomo di Castelfranco, con una spaccata che si aggiunge agli episodi avvenuti la settimana precedente. Si tratta di un episodio che si inserisce in un quadro di recenti tentativi di furto nella zona, evidenziando la necessità di ulteriori interventi di sicurezza. Le autorità sono stati informate e stanno conducendo le indagini.

Altro furto con spaccata a Castelfranco, dopo quelli che sono stati messi a segno la scorsa settimana. A essere preso di mira, ancora una volta, è stato un esercizio commerciale, in particolare la Pizzeria Duomo di via Palmiro Togliatti 49. A raccontare come si sono svolti i fatti è stato il titolare, Giovanni Russo, che ha spiegato: "Tutto è avvenuto nel giro di un solo minuto, dalle 23,43 alle 23,44, ma il danno complessivo si aggira sui cinquemila euro. Come ho potuto verificare anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza della vicina tabaccheria, i malviventi erano in due, entrambi incappucciati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’altra spaccata: colpo alla pizzeria Duomo

