Una videochiamata | e sono licenziati Caso Amom la multinazionale conferma tutti a casa

In seguito alla recente videochiamata, la multinazionale svizzera Oerlikon ha confermato i licenziamenti di tutti i 70 dipendenti dell’azienda Amom, specializzata in bigiotteria a Badia al Pino (Arezzo). La decisione si inserisce in un contesto di tensioni e incertezze per i lavoratori coinvolti, senza che siano state annunciate alternative o soluzioni da parte dell’azienda.

Badia al Pino (Arezzo), 7 gennaio 2025 – Licenziamenti confermati - 70 dipendenti, tutti - e nessuna apertura da parte della multinazionale svizzera Oerlikon nella vertenza Amom, azienda specializzata in bigiotteria con sede a Badia al Pino (Arezzo). La multinazionale il 31 dicembre ha dichiarato formalmente i 70 licenziamenti con videochiamate per ogni lavoratore. In un incontro di stamani da remoto tra rsu e Fiom-Cgil da una parte, e Confindustria Centro-Oerlikon dalla parte datoriale, i sindacati hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti o, in via subordinata, il ricorso a un ammortizzatore sociale diverso dalla cassa integrazione per fine attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

