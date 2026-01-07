Una poesia per i ragazzi di SpaH | celebra inclusione e autonomia

All'inizio del nuovo anno, la Casa di SpaH accoglie con un dono speciale: una poesia pensata per i ragazzi, che celebra l'inclusione e l'autonomia. Un gesto semplice ma significativo, volto a rafforzare valori fondamentali e a promuovere un ambiente di rispetto e crescita condivisa. Un momento di riflessione che invita a valorizzare ogni singola persona all’interno della comunità.

L’anno nuovo si apre alla Casa di SpaH con un regalo prezioso e inatteso: una poesia che arriva dritta al cuore. A dedicarla ai giovani disabili del centro di Albosaggia è Paolo Piani, tra le voci più autentiche della poesia dialettale valtellinese, che ha scelto SpaH come protagonista dei suoi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Una poesia per i ragazzi di SpaH: celebra inclusione e autonomia Leggi anche: 'CucinAbile': quando la cucina diventa spazio di autonomia e inclusione Leggi anche: Inclusione e autonomia a Lissone. La nuova casa ospiterà 6 disabili Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ragazzi di Spah dietro ai fornelli del “Soltojo“ - Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna infatti con un appuntamento speciale “Soltojo chiama, Spah risponde“. ilgiorno.it Un vibrante viaggio tra musica, teatro, preghiera e poesia con i ragazzi della Compagnia del Domani di Lecco. Grazie delle emozioni che ci avete regalato!!! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.