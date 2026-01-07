Una petroliera russa è stata intercettata dalla marina americana

Una petroliera russa è stata intercettata dalla marina americana in un'operazione che ha attirato l'attenzione internazionale. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra le due nazioni, evidenziando l'importanza di monitorare gli sviluppi nel settore energetico e militare. Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter

Leggi anche: Gli Usa tentano il sequestro di una petroliera russa nel mare d'Irlanda. Ira di Mosca che  manda la Marina a scortarla

Leggi anche: Primo attacco di Kyiv contro una petroliera russa nel Mediterraneo

petroliera russa 232 stataPetroliera russa Marinera sequestrata dagli Usa nell’Atlantico: era diretta in Venezuela. Mosca: “Violata convenzione Onu” - Gli Stati Uniti hanno avviato un'operazione per sequestrare una petroliera battente bandiera russa, la 'Marinera', nell'Atlantico. msn.com

petroliera russa 232 stataUSA, doppio sequestro di petroliere: fermata nave russa nell’Atlantico e venezuelana nei Caraibi - Gli USA hanno sequestrato due petroliere legate ai traffici di petrolio sanzionato: una con bandiera russa nell’Atlantico e una collegata al Venezuela ... fanpage.it

petroliera russa 232 stataUsa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: "Stop greggio venezuelano" - La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra che trasporta petrolio per Russia, Iran e Venezuela. msn.com

