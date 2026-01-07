Una petroliera russa è stata intercettata dalla marina americana

Una petroliera russa è stata intercettata dalla marina americana in un'operazione che ha attirato l'attenzione internazionale. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra le due nazioni, evidenziando l'importanza di monitorare gli sviluppi nel settore energetico e militare. Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter

USA, doppio sequestro di petroliere: fermata nave russa nell’Atlantico e venezuelana nei Caraibi - Gli USA hanno sequestrato due petroliere legate ai traffici di petrolio sanzionato: una con bandiera russa nell’Atlantico e una collegata al Venezuela ... fanpage.it

Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: "Stop greggio venezuelano" - La nave fa parte della cosiddetta flotta ombra che trasporta petrolio per Russia, Iran e Venezuela. msn.com

Perché la Marina degli Stati Uniti non ha fermato una petroliera russa vicino al Venezuela | Bloc...

Non è servito cambiare nome e neppure bandiera. La Marina statunitense ha inseguito per due settimane una petroliera russa che aveva tentato di caricare petrolio in un porto del Venezuela e - nonostante le proteste di Mosca - con la collaborazione della Gr - facebook.com facebook

L'abbordaggio della petroliera russa Marinera (ex Bella 1) in alto mare da parte delle forze americane ha violato la Convenzione dell'Onu sulle leggi del mare del 1982, secondo quanto denunciato dal ministero dei Trasporti di Mosca. #ANSA x.com

