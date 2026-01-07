‘Una di famiglia’ | confermato il sequel del nuovo thriller

Lionsgate ha confermato che sarà realizzato un sequel del thriller Housemaid - Una di famiglia, uscito recentemente in sala. La notizia arriva a breve distanza dall’uscita del film originale, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella saga. Questa decisione testimonia l’interesse e l’apprezzamento del pubblico, aprendo nuove possibilità per la continuazione della storia e per lo sviluppo dei personaggi.

A pochi giorni dall'uscita in sala del film Housemaid- Una di famiglia, arriva la notizia certa di Lionsgate che il sequel si farà. Il thriller, che sta già riscontrando un grande successo, aprendo con felici risultati il botteghino di questo 2026, si prepara al secondo capitolo, tratto dal romanzo The Housemaid's Secret. Quando il secondo capitolo. La produzione di The Housemaid's Secret inizierà nel corso del 2026. L' idea di scrivere il secondo capitolo del film thriller era già in programma mesi fa, ma adesso, è stato confermato al grande pubblico. Rebecca Sonnenshine si occuperà nuovamente della sceneggiatura del progetto, così come anche Paul Feig tornerà alla regia dopo il successo del primo film.

