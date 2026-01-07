Una città attorno a Giovanni | l’addio dei giovani e della sua famiglia | VIDEO

A Bologna si sono svolti i funerali di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni morto nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La cerimonia, svoltasi nella Cattedrale di San Pietro, ha visto la partecipazione di familiari, amici e cittadini, in un momento di commozione condivisa. Questo episodio ha coinvolto la comunità, lasciando un segno di cordoglio e ricordo per una giovane vita spezzata.

