Una città attorno a Giovanni | l’addio dei giovani e della sua famiglia | VIDEO

Da bolognatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna si sono svolti i funerali di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni morto nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La cerimonia, svoltasi nella Cattedrale di San Pietro, ha visto la partecipazione di familiari, amici e cittadini, in un momento di commozione condivisa. Questo episodio ha coinvolto la comunità, lasciando un segno di cordoglio e ricordo per una giovane vita spezzata.

Bologna saluta per l’ultima volta Giovanni Tamburi. La Cattedrale di San Pietro, in via Indipendenza, si riempie di volti giovani e di un raccoglimento profondo nel giorno dei funerali del 16enne morto nell’incendio scoppiato durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Attorno al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

