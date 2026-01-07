Una cassetta per ricordare i nostri cari rappresenta un gesto semplice ma carico di significato. Al cimitero, spesso si incontrano piccoli spazi di conforto, come una casetta con panchina, che invitano alla riflessione e al ricordo. Questi elementi, pur nella loro modestia, offrono un momento di serenità e memoria, aiutandoci a mantenere vivo il legame con chi non è più con noi.

"Quando sono andata al cimitero ho trovato questa casetta con la panchina ho pensato: "Ecco l’ennesima favola che ti i raccontano per alleviare il dolore di una perdita". Invece, andando contro la mia indole da diffidente, ho voluto provare. Mi sono seduta sulla panchina e mi sono sentita avvolta da una serenità che non so descrivere". È questa l’esperienza di Maria Rosaria Polito (foto), mamma di una bimba di 10 anni morta nel 1996 di leucemia e coraggiosa attivista per i diritti delle persone autistiche, che si è seduta nell’angolo ’Accanto’, allestito dal Comune di Sant’Ilario dove è collocata una cassetta delle lettere in cui tutti possono lasciare messaggi con riflessioni personali oppure leggere quelli lasciati da altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

