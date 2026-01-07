Una casa luminosa nel cuore di Torino tra legno naturale e spazi su misura

Nel centro di Torino, questa casa luminosa combina elementi di design contemporaneo con materiali naturali, come il legno, e spazi su misura. Progettata dall’architetto Fabio Fantolino, l’appartamento si inserisce armoniosamente nel contesto urbano, offrendo un ambiente funzionale e accogliente per una giovane famiglia. La soluzione rispecchia un equilibrio tra estetica e praticità, valorizzando la luce naturale e la qualità degli spazi abitativi.

Nel cuore di Torino, tra architetture che raccontano epoche e linguaggi diversi, prende forma questo appartamento contemporaneo progettato per una giovane famiglia dall'architetto Fabio Fantolino. Il contesto è ricco e stratificato: le tracce storiche di Castellamonte convivono con visioni più moderne come il Palazzo degli Affari di Mollino o la Borsa Valori di Gabetti e Isola. Una complessità urbana che diventa la cornice ideale per un progetto che cerca equilibrio, misura e una nuova idea di intimità domestica.

