Una biciclettata di solidarietà Da Barcellona per un’incubatrice

Una biciclettata di solidarietà collega Barcellona e Kenya, con l’obiettivo di sostenere l’Inkisanjany Hospital. Questa iniziativa segna l’avvio del 2026 di Renata Andolfi, fisioterapista e cicloviaggiatrice monzese, che combina la passione per le due ruote con il desiderio di contribuire a cause benefiche. Un gesto semplice ma significativo, volto a supportare un ospedale in un paese in via di sviluppo.

In bici da Barcellona verso casa, per sostenere l’ Inkisanjany hospital in Kenya. È la prima avventura del 2026 di Renata Andolfi, la fisioterapista osteopata monzese e cicloviaggiatrice che ama unire la sua passione per i viaggi in bici ai progetti benefici. Questa volta, durante le vacanze di Natale, per tre settimane sarebbe dovuta andare in Laos, per raccogliere fondi per sostenere un piccolo ospedale in Kenya. Poi a causa di un piccolo incidente domestico ha perso l’aereo e ha dovuto cambiare la sua destinazione, ma non la sua intenzione. È andata a Barcellona e, percorrendo l’Eurovelo 8, pedalerà verso casa, fino a Monza (1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

