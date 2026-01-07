Una Befana piena di neve Forti disagi in provincia un’auto nella scarpata

Una Befana caratterizzata da abbondanti nevicate ha interessato Bologna e la provincia, causando notevoli disagi alla viabilità. La neve, caduta dalla prima mattinata, ha accumulato diversi centimetri, rendendo difficile il traffico e la circolazione. In alcuni casi, si sono verificati incidenti, tra cui un’auto finita nella scarpata. La situazione richiede attenzione e precauzioni per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Una Befana che ha portato svariati centimetri di neve, quella arrivata a Bologna. I fiocchi sono caduti in città dalla prima mattinata di ieri. Dalle 6.30 gli spalaneve erano attivi in collina e presso gli ospedali. La magia della neve ha incantato i più romantici che hanno postato foto sui social dalle varie zone della città. Era da ben 762 lunghi giorni che non si era verificato accumulo di neve al suolo a Bologna: dal 6 dicembre del 2023. Nonostante la neve e il freddo, l'irriducibile Befana della Fondazione Gli Amici di Luca – Casa dei Risvegli Luca De Nigris ha rispettato il suo appuntamento con la città, attraversando Bologna a bordo del trishow di Luca Soldati per incontrare eroici bambini e i loro genitori venuti a salutarla.

