Un video intimo diffuso in rete una vita distrutta e la lotta per la verità | arriva stasera A testa alta la nuova fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli

Stasera su Canale 5 arriva “A testa alta”, la nuova fiction con Sabrina Ferilli che affronta il tema della diffusione non consensuale di contenuti intimi e le sue ripercussioni sulla vita delle persone. La serie, in onda dal 7 gennaio 2026, si propone di esplorare con sobrietà e sensibilità una delle sfide più delicate dell’attualità, offrendo uno sguardo attento e rispettoso sulla lotta per la verità e la dignità.

Dal 7 gennaio 2026 Sabrina Ferilli torna su Canale 5 con A testa alta – Il coraggio di una donna, una fiction che affronta uno dei temi più delicati e attuali della nostra epoca: la diffusione non consensuale di contenuti intimi e le conseguenze devastanti che questo può avere sulla vita di una persona. La serie, diretta da Giacomo Martelli e prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy in coproduzione con RTI, si compone di tre puntate e porta sullo schermo una storia fortemente contemporanea che mette in discussione il confine sempre più labile tra vita privata e pubblica nell'era dei social media.

Virginia Terzi è una preside amata e stimata, appena premiata per il suo lavoro. La sua vita sembra perfetta, serena e appagante. Ma quando un video intimo viene diffuso in rete, tutto ciò che ha costruito crolla improvvisamente… Un volto amatissimo, una sto - facebook.com facebook

