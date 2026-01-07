Un tricolore sulla calza fa infuriare la sinistra | polemica sui doni ai bimbi in ospedale

Un gesto di solidarietà per i bambini ricoverati in ospedale a Treviso, in occasione dell’Epifania, ha suscitato polemiche politiche. Un tricolore sulla calza natalizia ha infatti generato reazioni contrastanti, evidenziando come anche semplici iniziative benefiche possano diventare oggetto di controversie. La vicenda mette in luce le tensioni culturali e politiche attorno a simboli e gesti di solidarietà in contesti pubblici.

Una semplice iniziativa dell' Epifania rivolta ai bambini ricoverati in ospedale a Treviso si trasforma nell'ennesimo caso politico. Ieri al reparto di Pediatria del Cà Foncello alcuni esponenti locali di FdI — tra cui il capogruppo in Consiglio regionale Claudio Borgia — hanno distribuito calze della Befana colme di dolci ai piccoli pazienti. Un gesto di vicinanza, accompagnato da una calza decorata con il tricolore: un dettaglio che è bastato ad accendere la miccia delle polemiche. Ovviamente dal Pd è arrivata una reazione scomposta. Secondo i dem "gli ospedali dovrebbero rimanere ambienti estranei alla propaganda politica".

