Un secolo di storia e fede Perpetuo Soccorso in festa

Lo scorso fine settimana, la comunità ha celebrato con solennità il centenario della dedicazione della chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso. Un secolo di storia e fede che testimonia il ruolo centrale della parrocchia nel territorio, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione e di riconoscimento per tutti coloro che hanno contribuito a mantenere viva questa importante tradizione religiosa.

Si è chiuso in maniera solenne, domenica scorsa, il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Perpetuo Soccorso. È stato un anno molto intenso per la comunità parrocchiale che orbita attorno al quartiere di Borgo Punta, protagonista di tante iniziative per celebrare degnamente questo importante centenario. Monsignor Petar Raji?, Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino e arcivescovo titolare di Sarsenterum, ha presieduto la concelebrazione eucaristica alla quale hanno partecipato anche l'arcivescovo di Ferrara-Comacchio monsignor Gian Carlo Perego, numerosi sacerdoti, autorità civili e militari e moltissimi parrocchiani che hanno presenziato alla Messa.

