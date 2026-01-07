Un punto di riferimento Il chiosco al parco Castello potrà rialzare le serrande

Il chiosco al parco Castello di Legnano sarà gestito dalla società Gin Thonic Cafè di San Giorgio su Legnano per i prossimi sei anni. Situato all’interno dell’area verde principale della città, rappresenta un punto di riferimento, soprattutto durante l’estate, per residenti e visitatori. La gestione rinnovata garantirà continuità e servizi ai frequentatori del parco, contribuendo a valorizzare uno degli spazi pubblici più significativi di Legnano.

Sarà la società Gin Thonic Cafè di San Giorgio su Legnano a occuparsi, almeno per i prossimi sei anni, della gestione del chiosco bar all’interno del parco Castello di Legnano, un punto di riferimento obbligato soprattutto nella stagione estiva per i frequentatori della principale area verde della città. L’assegnazione è avvenuta nei giorni scorsi e chiude un lungo periodo durante il quale le serrande del chiosco sono rimaste sempre abbassate. La situazione del chiosco all’interno del parco è nota, anche perché sull’argomento era stata presentata anche un’interrogazione in Consiglio comunale: nel 2025 il Comune di Legnano, infatti, aveva ricevuto formale comunicazione dalla Camera di Commercio di avvenuta cessazione della precedente società concessionaria e, di conseguenza, anche dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco, esito della sentenza di liquidazione dell’operatore in questione, datata 9 gennaio del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

