Un posto al sole | Rosa Damiano e il dubbio di una scelta

Damiano decide di ufficializzare il ritorno della relazione con Rosa al figlio, che ne è felicissimo. Eppure proprio ora Rosa sembra avere qualche ripensamento E’ bastato un semplice gesto per mettere in dubbio tutte le sue sicurezze: Pino le ha regalato un libro con i consigli sui 50 viaggi da non perdere nella vita, con una bella dedica. Mentre Damiano si è fermato a un impersonale bagno schiuma, dopo aver chiesto pure consiglio a Clara. E non perchè non la ami come Pino, ma proprio per questione di carattere e personalità. Lei se ne rende conto anche dopo, per una semplice scelta di pasticcini per i bimbi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

