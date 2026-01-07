Un nuovo anno di attività per promuovere la frutta europea

Il nuovo anno porta con sé un calendario di iniziative per Enjoy Dolcefrutta, il progetto europeo che promuove il consumo di frutta europea. L’obiettivo è informare i consumatori sulle qualità, sulla sicurezza e sulla sostenibilità della frutta prodotta nel continente, contribuendo a valorizzare il settore e a incentivare scelte alimentari più consapevoli.

Il nuovo anno si apre con un calendario ricco di iniziative per Enjoy Dolcefrutta, il progetto europeo dedicato all'informazione e alla promozione del consumo di frutta europea, valorizzandone qualità, sicurezza e sostenibilità. Nei prossimi mesi il progetto sarà protagonista di roadshow ed eventi sul territorio, momenti di incontro diretto con il pubblico per raccontare il valore della frutta nella dieta quotidiana e favorire scelte alimentari più consapevoli. A queste attività si affiancheranno azioni informative nei punti vendita, pensate per accompagnare i consumatori nella conoscenza dell'origine europea dei prodotti e delle pratiche agricole che ne garantiscono la salubrità.

