Un nuovo anno di attività per promuovere la frutta europea

Da ildenaro.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo anno porta con sé un calendario di iniziative per Enjoy Dolcefrutta, il progetto europeo che promuove il consumo di frutta europea. L’obiettivo è informare i consumatori sulle qualità, sulla sicurezza e sulla sostenibilità della frutta prodotta nel continente, contribuendo a valorizzare il settore e a incentivare scelte alimentari più consapevoli.

Il nuovo anno si apre con un calendario ricco di iniziative per Enjoy Dolcefrutta, il progetto europeo dedicato all’informazione e alla promozione del consumo di frutta europea, valorizzandone qualità, sicurezza e sostenibilità. Nei prossimi mesi il progetto sarà protagonista di roadshow ed eventi sul territorio, momenti di incontro diretto con il pubblico per raccontare il valore della frutta nella dieta quotidiana e favorire scelte alimentari più consapevoli. A queste attività si affiancheranno azioni informative nei punti vendita, pensate per accompagnare i consumatori nella conoscenza dell’origine europea dei prodotti e delle pratiche agricole che ne garantiscono la salubrità. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Enjoy Dolce frutta. Una campagna per promuovere il benessere, il gusto e la sostenibilità made in EU

Leggi anche: FOTO/ A fuoco attività di frutta e verdura in pieno centro: intervengono i pompieri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Burkina Faso vs Samoa: The Land of Honest Men vs The Heart of Polynesia

Video Burkina Faso vs Samoa: The Land of Honest Men vs The Heart of Polynesia

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.