Un lupo in pieno centro a Cesena | avvistato al Ponte Nuovo

Un avvistamento insolito nel cuore di Cesena: un lupo è stato notato al Ponte Nuovo durante la notte. L’animale si muoveva tranquillamente lungo la strada, senza disturbare i passanti, mentre un uomo registrava la scena. L’episodio ha attirato l’attenzione, sollevando curiosità sulla presenza di questa specie nel centro della città.

Cesena, 7 gennaio 2025 – Cammina indisturbato nella notte, in pieno centro, a Cesena. Un lupo solitario che sgambetta a passo spedito in mezzo alla strada, non distante da un uomo che gli sta facendo un filmato. E’ passata l’una di notte, il lupo guarda l’umano e si allontana. È successo nella notte fra domenica e lunedì, tra Ponte Nuovo e ristorante Toki. I genitori del piccolo Raniero: “Milano era diventata invivibile, qui crescerà in mezzo alla natura” “Se ne andato subito – spiega il passante che ha filmato l’animale selvatico in piena notte – e non sembrava spaventato, camminava spedito, proprio al centro della strada”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

