Un convegno per tracciare il livello di inclusività della città di Arezzo

Il convegno del 7 gennaio 2026 a Arezzo propone un approfondimento sul livello di inclusività della città. Attraverso il confronto tra esperti e rappresentanti locali, si intende analizzare le politiche e le iniziative volte a promuovere un ambiente più aperto e accogliente per tutti i cittadini. L’evento mira a offrire uno spazio di riflessione e dialogo per individuare possibili miglioramenti e strategie future.

Arezzo, 7 gennaio 2026 – Una mattinata di confronto per tracciare il livello di "inclusività" della città di Arezzo. Venerdì 23 gennaio, dalle 9.30, palazzo Fossombroni i n piazza San Domenico sarà sede dell'incontro conclusivo del progetto "CAD - Comunità Amiche della Disabilità" che troverà il proprio cuore nella condivisione dei risultati di un'indagine sociale dedicata alle capacità del territorio di fornire supporto alle persone con disabilità in termini di sviluppo personale, partecipazione e benessere. Il percorso è stato promosso a livello locale dalla Fondazione Arezzo Comunità come capofila insieme all'Istituto "Madre della Divina Provvidenza" di Agazzi, ad All Stars Arezzo Onlus e all'associazione PB73 che hanno unito le forze per favorire una ricerca volta a evidenziare problematiche e prospettive di miglioramento per la costruzione di una città sempre più inclusiva e a misura di tutti.

