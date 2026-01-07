Un certificato per ricominciare Accordo tra Arpal e Comunità Incontro per valorizzare le competenze acquisite nella lotta alle dipendenze

Arpal e Comunità Incontro hanno stipulato un accordo per riconoscere ufficialmente le competenze acquisite da chi affronta il percorso di recupero dalle dipendenze. Questo certificato rappresenta un valido supporto nella ricostruzione di un futuro stabile, distinguendosi come un riconoscimento concreto delle capacità sviluppate durante il percorso di reinserimento. Un passo importante verso una seconda possibilità e una rinascita professionale e personale.

