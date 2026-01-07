Un certificato per ricominciare Accordo tra Arpal e Comunità Incontro per valorizzare le competenze acquisite nella lotta alle dipendenze
Arpal e Comunità Incontro hanno stipulato un accordo per riconoscere ufficialmente le competenze acquisite da chi affronta il percorso di recupero dalle dipendenze. Questo certificato rappresenta un valido supporto nella ricostruzione di un futuro stabile, distinguendosi come un riconoscimento concreto delle capacità sviluppate durante il percorso di reinserimento. Un passo importante verso una seconda possibilità e una rinascita professionale e personale.
Un documento che può fare la differenza tra una ricaduta e un futuro solido. Non un semplice attestato, ma una certificazione ufficiale delle competenze che i ragazzi acquisiscono durante il faticoso percorso di recupero dalla dipendenza. È questo il cuore del protocollo d’intesa siglato tra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
