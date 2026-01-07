Un cane solo e infreddolito salvato sulle piste da scii del Monte Avena Le autorità hanno avviato le indagini | è fuggito o è stato abbandonato?

Un cane solo e infreddolito è stato trovato sulle piste da sci del Monte Avena. Le autorità stanno indagando per determinare se si tratti di un animale fuggito o abbandonato. Nei primi giorni dell’anno, un esemplare di grossa taglia con mantello scuro è stato avvistato tra Chalet Alle Buse e le Casere dei Boschi, lasciando preoccupazione tra gli abitanti della zona.

Da solo, al freddo e impaurito. Nei primi giorni dell’anno, un cane di grossa taglia e del mantello scuro è stato visto vagare nella zona compresa tra lo Chalet Alle Buse e le Casere dei Boschi, sul Monte Avena. La località, situata nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, è finita al centro dell’attenzione per le immagini dell’animale che si guardava attorno disorientato. Sciatori ed escursionisti hanno segnalato alle autorità la sua presenza. La questione è spopolata sui social. Un gruppo Facebook dedicato alla ricerca di animali smarriti ha pubblicato una foto del cane. Il post ha generato numerosi commenti e in poche ore è diventato un caso mediatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

