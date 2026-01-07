Un cane solo e infreddolito salvato sulle piste da scii del Monte Avena Le autorità hanno avviato le indagini | è fuggito o è stato abbandonato?
Un cane solo e infreddolito è stato trovato sulle piste da sci del Monte Avena. Le autorità stanno indagando per determinare se si tratti di un animale fuggito o abbandonato. Nei primi giorni dell’anno, un esemplare di grossa taglia con mantello scuro è stato avvistato tra Chalet Alle Buse e le Casere dei Boschi, lasciando preoccupazione tra gli abitanti della zona.
Da solo, al freddo e impaurito. Nei primi giorni dell’anno, un cane di grossa taglia e del mantello scuro è stato visto vagare nella zona compresa tra lo Chalet Alle Buse e le Casere dei Boschi, sul Monte Avena. La località, situata nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, è finita al centro dell’attenzione per le immagini dell’animale che si guardava attorno disorientato. Sciatori ed escursionisti hanno segnalato alle autorità la sua presenza. La questione è spopolata sui social. Un gruppo Facebook dedicato alla ricerca di animali smarriti ha pubblicato una foto del cane. Il post ha generato numerosi commenti e in poche ore è diventato un caso mediatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Cane abbandonato in autostrada salvato da un medico di passaggio: "Cercava coccole"
Leggi anche: Cane trovato sulla Romea. Le indagini: non è stato lanciato
Cane abbandonato al gelo sul Monte Avena vaga tra le piste. Gli sciatori lo vedono e chiamano i soccorsi: «Era terrorizzato» - È bastata questa immagine, comparsa e poi rimbalzata sui social network, per trasformare ... msn.com
Lascia il cane nel Suv e va a sciare: salvato dai carabinieri - Per il proprietario è scattata la contestazione prevista dalla normativa: lasciare un animale chiuso in auto, anche in inverno, può configurare una situazione di maltrattamento ... today.it
Brindisi, cade in un pozzo di sei metri: cane salvato dai vigili del fuoco dopo una notte nell'acqua - Lieto fine questa mattina lungo la strada provinciale 96, la litoranea salentina, dove una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta per il salvataggio di un ... msn.com
BRINDISI Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco sulla litoranea salentina è stato possibile salvare un cane da caccia precipitato in un pozzo profondo sei metri e mezzo. La squadra del Comando di Brindisi ha recuperato l'animale, infreddolito ma in buon - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.