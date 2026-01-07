Un albero caduto sui tralicci dell’energia elettrica intervento della Polizia Locale in via Garampa
A causa delle intense nevicate, si sono verificati disturbi alla rete elettrica, tra cui l’abbattimento di un albero sui tralicci in via Garampa. La Polizia Locale è intervenuta per la gestione dell’incidente. Inoltre, sono stati effettuati interventi di rimozione di alberature e rami in via San Tomaso e in via Garampa, nella zona collinare di Cesena, per garantire la sicurezza pubblica.
In conseguenza dell'abbondante nevicata tra gli interventi effettuati si segnalano le rimozioni di alberature e rami, rispettivamente in via San Tomaso e in via Garampa, nella zona collinare di Cesena. In particolare, per quanto riguarda via Garampa, la pattuglia infortunistica della Polizia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
