Umberto Carrara doppio ruolo al vertice della neonata Eni Industrial Evolution

Eni ha annunciato la creazione di Eni Industrial Evolution Spa, che entrerà in funzione dal 1° gennaio 2026. Questa nuova società rappresenta una riorganizzazione strategica del settore industriale del gruppo, con Umberto Carrara ricopre un ruolo di rilievo al vertice. La ristrutturazione mira a ottimizzare le attività e a rafforzare la presenza di Eni nel settore industriale italiano.

Eni avvia un’importante riorganizzazione del suo comparto industriale con la nascita di Eni Industrial Evolution Spa, operativa dal 1° gennaio 2026. La nuova società nasce dal conferimento del ramo d’azienda dedicato alla raffinazione e alla trasformazione industriale, con l’obiettivo di gestire gli asset tradizionali — raffinerie, depositi e oleodotti — in Europa e Medio Oriente e di accompagnarli nella transizione verso modelli di economia circolare e sostenibilità. La presidenza di questa nuova società è affidata a Umberto Carrara, che assume anche il ruolo di amministratore delegato. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

