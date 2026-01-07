Ultimissime Inter LIVE | Spuntano due nuovi nomi per la fascia destra e uno di questi proviene dall’Atletico Madrid

In aggiornamento sulle ultime novità dell'Inter, si segnalano due nuovi nomi per la fascia destra, tra cui uno proveniente dall'Atletico Madrid. La redazione di Inter News 24 vi fornisce le notizie più recenti e affidabili in tempo reale, offrendo un quadro chiaro sulle evoluzioni di mercato e le possibili strategie della squadra nerazzurra. Restate con noi per gli aggiornamenti più dettagliati e imparziali.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 7 GENNAIO. Mercato Inter, sono le tre opzioni per la fascia destra: una di queste arriva dall’Atletico Madrid. I dettagli. Mercato Inter, dopo il mancato ritorno di Cancelo, i nerazzurri valutano tre profili per rinforzare la fascia destra Mercato Inter, Dodò è il primo nome della lista: i nerazzurri hanno due carte da giocare con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

