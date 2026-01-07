Ultimissime Inter LIVE | Spuntano due nuovi nomi per la fascia destra e uno di questi proviene dall’Atletico Madrid

In aggiornamento sulle ultime novità dell'Inter, si segnalano due nuovi nomi per la fascia destra, tra cui uno proveniente dall'Atletico Madrid. La redazione di Inter News 24 vi fornisce le notizie più recenti e affidabili in tempo reale, offrendo un quadro chiaro sulle evoluzioni di mercato e le possibili strategie della squadra nerazzurra. Restate con noi per gli aggiornamenti più dettagliati e imparziali.

