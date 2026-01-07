Ultime repliche della Tombola Vajassa

Sabato 10 gennaio si terranno le ultime repliche della Tombola Vajassa al Teatro Lazzari Felici di Napoli. L'evento, noto per il suo spirito divertente e irriverente, chiuderà la stagione teatrale con una serata all'insegna del divertimento e della convivialità. Un'occasione per condividere un momento di leggerezza in un contesto culturale nel cuore della città.

A grande richiesta sabato 10 gennaio ultime repliche della scostumatissima e divertentissima tombola vajassa al Teatro Lazzari Felici (centro storico di Napoli).Due gli orari: ore 18:00 in formula solo spettacolo e ore 21:00 in fomula con spettacolo con degustazione.Per chi non la conoscesse la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

