È disponibile ancora fino al 12 gennaio l’offerta TIM WiFi Casa, con fibra a 24,90€. Un’opportunità per chi cerca una connessione stabile e affidabile a un prezzo competitivo. La promozione, valida per un periodo limitato, consente di beneficiare di un servizio di qualità senza impegno a lungo termine. Non perdere questa occasione, il tempo per aderire sta per scadere.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Nel frenetico mercato della telefonia fissa, dove le promozioni vanno e vengono con la velocità di un click, l’ Offerta TIM WiFi Casa attualmente in vigore rappresenta un’eccezione che sta per giungere al termine. Solitamente, il periodo che intercorre tra la fine delle festività natalizie e l’Epifania porta con sé una normalizzazione dei listini, ma quest’anno TIM ha deciso di estendere per una manciata di giorni una delle promozioni più aggressive mai viste per la sua rete in fibra pura. Oggi, mentre molti utenti sono tornati alla routine lavorativa, l’ex monopolista ha confermato la data di scadenza definitiva: c’è tempo solo fino al 12 gennaio 2026 per approfittare del taglio prezzo che rende la connettività premium accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Ultima chiamata offerta TIM WiFi Casa: fibra a 24,90€ fino al 12 gennaio

Leggi anche: TIM WiFi Casa: torna il Bonus 100€, Fibra a 24,90€ per tutti fino al 12 gennaio

Leggi anche: TIM WiFi Casa: Fibra fino a 2,5 Gbps da 24,90€ al mese

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Octopus, ultima chiamata per le tariffe dell'offerta a prezzo fisso in scadenza il 5 novembre - La sottoscrizione della nuova fornitura Octopus Fissa 12 Mesi avviene online compilando un apposito modulo sul sito di Octopus. punto-informatico.it

REGIONE LAZIO: ULTIMA CHIAMATA PER FERMARE GUALTIERI. Con il SIT-IN che abbiamo indetto per le 10.30 di giovedì 8 gennaio intendiamo sollecitare il Presidente della Regione Lazio a intervenire affinché, a Giubileo conclusosi, si seguano le proce - facebook.com facebook

Ultima chiamata! Le iscrizioni per l’Open Day Online del 15 gennaio chiuderanno presto! Scopri la Lateranense, i corsi e la vita universitaria… tutto da casa tua #OpenDayLateranense #UniversitàOnline #StudentLife #UltimaChiamata x.com