Udinese devastante nella ripresa battuto il Torino 2-1

L’Udinese ha conquistato una vittoria importante contro il Torino, con un risultato di 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, i bianconeri hanno preso il sopravvento nella ripresa, segnando due gol con Zaniolo e Ekkelenkamp. La squadra di casa ha mostrato determinazione e qualità, portando a casa i tre punti in una partita giocata con attenzione e solidità.

L'Udinese fa il colpo, battuto il Torino - Grande Torino passa anche l’Udinese, i granata collezionano la quarta sconfitta nelle ultime cinque casalinghe: Zaniolo ed Ekkelenkamp firmano la vittoria ... gds.it

Juventus-Udinese 3-1: video, gol e highlights - La squadra bianconera, guidata da Brambilla dopo l'esonero di Tudor, torna alla vittoria dopo 8 partite: 3- sport.sky.it

Questo #Zaniolo merita la #Nazionale, è giusto riconoscerglielo dopo anni di critiche. Devastante, fisicamente e tecnicamente. #udinese #napoli #UdineseNapoli #fblifestyle - facebook.com facebook

