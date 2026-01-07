Udinese devastante nella ripresa battuto il Torino 2-1
L’Udinese ha conquistato una vittoria importante contro il Torino, con un risultato di 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, i bianconeri hanno preso il sopravvento nella ripresa, segnando due gol con Zaniolo e Ekkelenkamp. La squadra di casa ha mostrato determinazione e qualità, portando a casa i tre punti in una partita giocata con attenzione e solidità.
L’inizio era stato sonnolento, ma dopo il gol annullato a Kabasele al 20’ per mani l’Udinese ha messo sotto il Torino, andando più volte vicino al gol e trovandolo finalmente con Zaniolo al 5’ della ripresa su assist di Zanoli, poi al 37’ con Ekkelenkamp su assist di Davis. Un’amnesia difensiva. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
