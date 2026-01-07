Ucraina Zelensky | Nuova sessione di colloqui con gli Usa a Parigi – La diretta

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato una nuova sessione di colloqui con gli Stati Uniti a Parigi. Durante l'incontro, Rustem Umerov ha già presentato una relazione preliminare sulle attività del team negoziale ucraino. L'evento si inserisce in un contesto di dialogo internazionale volto a favorire soluzioni e dialogo per la situazione in Ucraina.

"Oggi Rustem Umerov ha già presentato una relazione preliminare sul lavoro svolto dal team negoziale ucraino in Francia. Si terrà un'altra sessione di colloqui con gli inviati del presidente degli Stati Uniti, che sarà già la terza in due giorni ". Lo scrive in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ci aspettiamo, in particolare, che vengano discusse le questioni più difficili del quadro di base per porre fine alla guerra, ovvero quelle relative alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e ai territori", aggiunge, "ho anche incaricato la squadra di discutere i possibili formati per gli incontri a livello di leader tra l'Ucraina, altri Stati europei e gli Stati Uniti".

