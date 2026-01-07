Ucraina | Zelensky ' dopo Maduro Usa dovrebbero rovesciare Kadyrov'

In un contesto di crescente tensione internazionale, il presidente ucraino Zelensky suggerisce che gli Stati Uniti dovrebbero esercitare pressione sulla Russia per rimuovere Ramzan Kadyrov, leader ceceno, analogamente a quanto avvenuto con Nicolás Maduro in Venezuela. Questa proposta riflette le dinamiche politiche e le relazioni tra potenze mondiali e attori regionali, evidenziando le complessità delle strategie di influenza e cambiamento di leadership in aree di conflitto.

Nicosia, 7 gen. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti dovrebbero fare pressione sulla Russia, "avviando una sorta di operazione" per rimuovere dal potere il leader ceceno Ramzan Kadyrov, proprio come hanno fatto con il leader venezuelano Nicolas Maduro. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in una conferenza stampa a Nicosia e sottolineando che l'operazione per rimuovere Maduro ha dimostrato che Washington ha il potere di influenzare Mosca, se lo desidera davvero, aggiungendo che la destituzione di Kadyrov farebbe sì che il presidente russo Vladimir Putin "ci penserebbe due volte" prima di continuare la sua offensiva contro l'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Zelensky, 'dopo Maduro, Usa dovrebbero rovesciare Kadyrov' Leggi anche: Ucraina, gli inviati Usa Witkoff Kushner lasciano l'ambasciata di Berlino dopo l'incontro con Zelensky Leggi anche: Ucraina, Zelensky incontra i generali Usa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dopo il blitz in Venezuela, Medvedev provoca Zelensky: Rischia la fine di Maduro; Guerra Ucraina Russia, Medvedev provoca Zelensky: Rischia la fine di Maduro; L’America latina è divisa a metà. Putin ha sacrificato Maduro per l'Ucraina. Parla Andrés Malamud; Le notizie di domenica 4 gennaio sul conflitto in Ucraina. Ucraina: Zelensky, 'dopo Maduro, Usa dovrebbero rovesciare Kadyrov' - Gli Stati Uniti dovrebbero fare pressione sulla Russia, "avviando una sorta di operazione" per rimuovere dal potere il leader ceceno Ramzan Kadyrov, proprio come hanno fa ... iltempo.it

