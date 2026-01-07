Ucraina Zelensky a Nicosia incontra il presidente cipriota Nikos Christodoulides

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Nicosia il presidente cipriota Nikos Christodoulides. L'incontro si è svolto prima della cerimonia di avvio della presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea. La visita rappresenta un momento di dialogo tra i due Paesi in un contesto di cooperazione europea e regionale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente cipriota Nikos Christodoulides a Nicosia, prima di partecipare alla cerimonia di lancio della presidenza del paese del Consiglio dell’UE. Il viaggio di Zelensky a Cipro arriva dopo i negoziati di martedì a Parigi, dove i leader di 27 paesi europei e del Canada, nonché rappresentanti degli Stati Uniti e alti funzionari dell’Unione Europea e della NATO, hanno affermato che forniranno alle forze di prima linea di Kiev attrezzature e addestramento e le sosterranno con supporto aereo, terrestre e marittimo per scoraggiare eventuali futuri attacchi russi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky a Nicosia incontra il presidente cipriota Nikos Christodoulides Leggi anche: Ucraina, Zelensky a Nicosia per la cerimonia d'inizio della presidenza cipriota del Consiglio UE Leggi anche: Zelensky a Berlino incontra la Presidente del Bundestag tedesco Yulia Kloeckner – Il video Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Volenterosi: forza multinazionale guidata da Europa con sostegno Usa. Starmer: hub militari in Ucraina dopo cessate il fuoco. Ucraina, Zelensky a Nicosia incontra il presidente cipriota Nikos Christodoulides - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente cipriota Nikos Christodoulides a Nicosia, prima di partecipare ... stream24.ilsole24ore.com

