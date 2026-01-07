Ucraina | Tajani ' continueremo ad aiutare Kiev ma senza inviare truppe'
Il ministro Tajani ha confermato che l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, fornendo assistenza militare, finanziaria e politica. Tuttavia, ha ribadito che non saranno inviate truppe italiane sul territorio ucraino. Questa posizione riflette l’impegno dell’Italia nel supportare Kiev senza partecipare direttamente al conflitto militare, mantenendo una linea di assistenza strategica e diplomatica.
Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto che non avremmo inviato truppe sul terreno, ma che avremmo continuato ad aiutare, come abbiamo fatto sempre, l'Ucraina attraverso lo strumento militare, finanziario e politico. Non siamo in guerra con la Russia e non riteniamo che sia giusto inviare truppe italiane lì, anche perché poi le truppe italiane stanno in giro in tutto il mondo, quindi stiamo anche guardando a quello che dobbiamo fare a Gaza, dove probabilmente sarà chiesto un impegno importante ai nostri carabinieri". Lo ha detto a '5 minuti' su RaiUno il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
