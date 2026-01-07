Ucraina Meloni | Escluso l’invio di truppe italiane

Giorgia Meloni ha chiarito che l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina senza inviare truppe italiane. La presidente del Consiglio ha ribadito la posizione ufficiale, sottolineando l’impegno del paese nel fornire assistenza a Kiev, mantenendo però una linea di non coinvolgimento diretto militare. Questa scelta riflette la posizione dell’Italia nella gestione del conflitto e nella collaborazione con gli alleati europei e internazionali.

