Ucraina Meloni | Escluso l’invio di truppe italiane
Giorgia Meloni ha chiarito che l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina senza inviare truppe italiane. La presidente del Consiglio ha ribadito la posizione ufficiale, sottolineando l’impegno del paese nel fornire assistenza a Kiev, mantenendo però una linea di non coinvolgimento diretto militare. Questa scelta riflette la posizione dell’Italia nella gestione del conflitto e nella collaborazione con gli alleati europei e internazionali.
Sulla guerra in Ucraina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce la linea italiana: sostegno a Kiev ma nessun invio di truppe. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Ucraina, i ‘volenterosi’ a Parigi. Meloni: “Sostegno a Kiev, ma no invio truppe italiane”
Leggi anche: Ucraina, intesa su forza multinazionale. Meloni tiene il punto: “No all’invio di truppe italiane”
Ucraina, le 5 garanzie dei Volenterosi per Kiev. Roma esclude invio di truppe italiane - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, le 5 garanzie dei Volenterosi per Kiev. tg24.sky.it
Meloni a Kiev: no a truppe italiane in Ucraina, sì al sostegno - Sostegno sicurezza sì, volontarietà Coalizione Volenterosi. ilmetropolitano.it
Volenterosi a Parigi: una forza multinazionale in Ucraina ma gli USA non firmano la Dichiarazione, Meloni esclude militari italiani - Volenterosi a Parigi: una forza multinazionale in Ucraina ma gli USA non firmano la Dichiarazione, Meloni esclude militari italiani ... msn.com
Ucraina, Meloni: “Escluso l’invio di truppe italiane”
#Tg2000, #7gennaio 2026 - ore 12 #CransMontana #Lutto #Svizzera #Capodanno #Ucraina #Macron #Meloni #Zelensky #Volenterosi #Trump #Groenlandia #Venezuela #Caracas #Maduro #Mattarella #Bologna #Maltempo #PapaLeoneXIV #Concistoro #T - facebook.com facebook
#Tg2000, #7gennaio 2026 - ore 12 #CransMontana #Lutto #Svizzera #Capodanno #Ucraina #Macron #Meloni #Zelensky #Volenterosi #Trump #Groenlandia #Venezuela #Caracas #Maduro #Mattarella #Bologna #Maltempo #PapaLeoneXIV #Concistoro #T x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.