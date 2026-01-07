Ucraina Meloni a Parigi tiene il punto | No a truppe italiane ma sostegno a Kiev

Durante una visita a Parigi, Giorgia Meloni ha ribadito la posizione dell’Italia sulla crisi in Ucraina, sottolineando il sostegno al paese senza l'invio di truppe italiane. La premier ha confermato l'impegno dell'Italia nel fornire assistenza umanitaria e diplomatico, mantenendo una linea di supporto stabile e coerente. Nel contesto delle relazioni internazionali, queste dichiarazioni rafforzano la posizione italiana sulla questione ucraina.

(Adnkronos) – Niente carbone ma tanti dolci: Giorgia Meloni può ritenersi soddisfatta dei doni trovati nella calza della Befana. La presidente del Consiglio torna da Parigi con una vittoria per il suo governo: la Coalizione dei Volenterosi, riunita da Emmanuel Macron assieme a Volodymyr Zelensky e gli emissari degli Stati Uniti, Steve Witkoff e Jared .

