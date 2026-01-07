Ucraina | M5S ' governo chiarisca impegni presi con volenterosi'

Il Movimento 5 Stelle chiede al governo italiano di chiarire gli impegni presi riguardo alla situazione in Ucraina. Dopo recenti dichiarazioni sui potenziali invii di truppe anglo-francesi, è importante fare chiarezza sulle posizioni ufficiali e sulle eventuali azioni future, considerando la tensione crescente e le reazioni internazionali. La trasparenza e la coerenza delle politiche sono fondamentali per garantire un approccio responsabile e informato.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Dall'ennesima riunione dei 'volenterosi' esce l'ennesimo annuncio sull'invio di truppe anglo-francesi in Ucraina che verrà accolto con l'ennesimo 'niet' di Mosca che ha sempre respinto l'ipotesi di truppe Nato nel Paese. Ben diverso da quello che noi abbiamo sempre auspicato: una forza di pace sotto egida Onu formata da caschi blu di Paesi neutrali, quindi non Nato". Lo dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera. "L'ennesima iniziativa velleitaria da cui Meloni si tira fuori in termini di invio truppe ma, a quanto pare, non di invio armi e di supporto militare, intelligence e addestramento.

