Ucraina i colloqui continuano a Parigi

A Parigi proseguono i colloqui tra Ucraina e altre parti coinvolte, con focus su cessate il fuoco e garanzie di sicurezza. Il presidente Zelensky e l'inviato speciale degli Stati Uniti Witkoff hanno confermato ulteriori incontri, dopo l'incontro dei Volenterosi. Questi incontri rappresentano un passo importante nel tentativo di trovare soluzioni diplomatiche al conflitto in Ucraina.

12.00 Il presidente Zelensky e l'inviato speciale Usa Witkoff hanno annunciato nuovi colloqui oggi a Parigi su cessate il fuoco e garanzie di sicurezza, all' indomani dell'incontro dei Volenterosi. "Il 7 gennaio a Parigi i nostri team continueranno a lavorare sulle garanzie di sicurezza e su un quadro di base per mettere fine alla guerra", ha scritto Zelensky, e Witkoff: "Continueremo a lavorare". I Volenterosi hanno firmato una dichiarazione di intenti su una forza multinazionale e sul monitoraggio Usa di una possibile tregua. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Ucraina, Zelensky e Witkoff proseguono colloqui a Parigi per cessate fuoco Leggi anche: Ucraina, oggi, 6 gennaio, a Parigi, il vertice dei Volenterosi: Meloni ai colloqui Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ucraina, intesa a Parigi su garanzie e forza multinazionale dopo la tregua; Ucraina, Kiev: nessuna prova di attacco alla residenza di Putin; Guerra Ucraina - Russia, le news del 6 gennaio. Summit volenterosi: intesa per forza multinazionale in Ucraina; Vertice dei Volenterosi, Macron, Starmer e Zelensky firmano la forza di pace per il dopoguerra - Mosca: due morti in attacchi ucraini in Russia. Ucraina, Zelensky e Witkoff proseguono colloqui a Parigi per cessate fuoco - (Adnkronos) – Dopo il vertice dei Volenterori di ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff proseguiranno oggi a Parigi i colloqui per cercare ... msn.com

Ucraina, Volenterosi e Usa firmano la "Dichiarazione di Parigi": ecco che cosa cambia adesso - Kiev continuerà oggi i colloqui con gli inviati statunitensi a Parigi per un cessate il fuoco, che appare ancora lontano, con la Russia, dopo aver concordato ieri insieme agli europei, un sistema di g ... affaritaliani.it

Ucraina, Zelensky e Witkoff: oggi nuovi colloqui a Parigi - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e l’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, hanno annunciato nuovi colloqui oggi a Parigi sulle garanzie di sicurezza e su un cessate il fuoco con la Russia, al ... ilsole24ore.com

TRUMP: SE TUTTI CONTINUANO A GIOCARE, VEDREMMO UNA TERZA GUERRA MONDIALE!

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-cremlino-d-accordo-trump-colloqui-fase-finale-ma-kiev-deve-ritirarsi-donbass-AIeMHbc - facebook.com facebook

Ucraina, Trump riceve Zelensky: “Fase finale dei colloqui di pace, negoziato complesso ma non troppo” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.