Ucraina arriva l’intesa sulle garanzie per Kiev | quali sono i 5 punti chiave per il dopo guerra

Durante il recente summit europeo, è stato raggiunto un accordo tra Zelensky, Starmer e Macron riguardo alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. L’intesa prevede un piano di supporto che include garanzie diplomatiche e il dispiegamento di truppe europee sul territorio. Di seguito, vengono illustrati i cinque punti principali che definiranno il percorso di stabilizzazione e ricostruzione del paese nel post-bellico.

Ucraina, dalle garanzie di sicurezza alla ricostruzione: cosa prevede il piano di pace - L'Ucraina una nazione sovrana, con i suoi confini protetti da garanzie di sicurezza internazionali, parte dell'Unione Europea e impegnata a ricostruire la propria economia grazie a grandi investimenti

Ucraina, la Coalizione dei Volenterosi discute le garanzie di sicurezza e chiede unità agli Usa - Proseguono gli sforzi diplomatici per la pace, con 34 leader "Volenterosi" che hanno partecipato alla riunione di giovedì per discutere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina.

